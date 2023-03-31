«المتحدة» تعيد نجوم «أيامنا الحلوة» في دراما رمضان.. أدوار جديدة تصدرت «التريند»

جهود حثيثة تبذلها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى موسم دراما رمضان 2023، سواء على مستوى جودة المسلسلات المقدمة أو طبيعة القضايا المجتمعية التى تتعرض لها، ولكنها استطاعت إعادة تقديم كبار الفنانين أو ما يطلق عليهم «المخضرمين» بشكل جديد ومختلف عما ظهروا به خلال السنوات الماضية، حيث قام مخرجو الدراما التليفزيونية هذا العام بتوظيف عدد من نجوم الفن بشكل جديد، ووضعوا بصمة فى أدوارهم غيّرت من جلدهم وجعلتهم يظهرون بصورة مبهرة، أدى ذلك إلى تصدرهم «تريند» مواقع التواصل الاجتماعى، وإشادة الجمهور بأدوارهم فى دراما رمضان.

ومن النجوم المميزة هذا العام الفنانة لبنى ونس فى مسلسل «جعفر العمدة» مع الفنان محمد رمضان، حيث استطاعت أن تفرض نفسها ضمن أحداث المسلسل، وأيضاً الفنانة هناء الشوربجى التى برز دورها هذا العام من خلال مسلسلى «كشف مستعجل» و«مذكرات زوج»، فاستطاعت أن تغير جلدها وتظهر بشكل مختلف فى كل عمل منهما.

هالة صدقي «كلمة السر» بأداء «سهل ممتنع» مع محمد رمضان

ولا يمكن إغفال دور الفنانة فريدة سيف النصر، التى قدمت دوراً مميزاً فى مسلسل «جعفر العمدة»، وهو دور مختلف وجديد عليها، خاصة تقديمها دور «راقصة» تقف بجوار بطل العمل «رمضان» وتحاول حل مشكلاته، وفى المقابل، تظهر فى مسلسل «عملة نادرة» مع الفنانة نيللى كريم بشخصية قوية تتسم بالشر والكره تجاه زوجة ابنها، وتحاول فرض رأيها بشكل واضح، كما أنها تتحدث باللهجة الصعيدية خلال الأحداث.

سهير المرشدي تلمع في «ضرب نار» والعوضي يصفها بـ«العظيمة»

أما الفنانة سهير المرشدى فقد لمعت فى رمضان 2023 من خلال دورها فى مسلسل «ضرب نار»، حيث تتعاون مع الفنان أحمد العوضى، والذى وصفها بـ«العظيمة»، فضلاً عن الظهور الخاص والمميز للفنانة هالة صدقى فى دور «صفصف» بمسلسل «جعفر العمدة»، التى تحولت لحديث مواقع التواصل الاجتماعى بمجرد ظهورها بالحلقات الأولى من العمل الدرامى، وابتعدت عن القالب المعتاد فى تقديم أدوار تدافع عن حقوق المرأة والاجتماعيات، لكنها اختارت هذا العام أن يكون الدور به حس كوميدى.

وكانت الشركة المتحدة السبب فى عودة المخرج والفنان أحمد البدرى من جديد لجمهوره بعد فترة طويلة من الغياب من خلال أحداث مسلسل «عملة نادرة» مع الفنانة نيللى كريم، وجمال سليمان، حيث جسد شخصية «شيخ الغفر»، بالإضافة إلى تألق الفنان عزت زين خلال أحداث مسلسل «مكتوب عليا» الذى يقدم كوميديا الموقف أمام محمد عبدالرحمن ومصطفى خاطر.

من جانبها، عبرت الفنانة لبنى ونس عن سعادتها الكبيرة برد فعل الجمهور على دورها فى مسلسل «جعفر العمدة» قائلة: «هذا التريند بالنسبة لى كان بمثابة مكافأة لمجهود كبير بذلته، وهذا يدل على أنه إذا الشخص اجتهد يستطيع الوصول إلى مكانة عالية».

وتحدثت لبنى لـ«الوطن» عن تغيير جلدها وظهورها بشكل مختلف قائلة: «كلمة السر فى نجاح الدور هو المخرج محمد سامى، فهو شخص مبدع، ومن المخرجين القلائل الذين يحبون الممثل، فأى ممثل يعمل معه يخرج بشكل مختلف».

وتابعت لبنى ونس حديثها: «كواليس العمل كانت أكثر من رائعة، فهذا المسلسل يعتبر التجربة الثالثة لى مع الفنان محمد رمضان بعد مسلسلى زلزال والبرنس، فهو من أحلى الشخصيات التى من الممكن أن تتعامل معه، فهو ممثل يحتضن الجميع، وكان يسيطر الهدوء الشديد على الكواليس، كل شخص يعمل دوره فى صمت، فكان «اللوكيشن» أشبه بخلية نحل».

هناء الشوربجي: «كشف مستعجل» جديد بالنسبة لي ودوري كوميدي

ومن ناحية أخرى، قالت الفنانة هناء الشوربجى التى تقدم دور والدة «توتا» هنادى مهنا، خلال أحداث مسلسل «كشف مستعجل»: «فخورة بالعمل فى مسلسل كشف مستعجل، خاصة أن العمل كوميدى وخفيف ومناسب لجميع أفراد الأسرة فى شهر رمضان».

وأضافت لـ«الوطن»: «العمل جديد بالنسبة لى، والدور يسير فى إطار كوميدى، ولكن يحمل بعض المواقف الإنسانية، فالكوميديا لا تحتاج إلى حشو فى الأحداث، ولكن السلاسة والبساطة هما الأساس، وأيضاً تحقق ذلك من خلال مسلسل «مذكرات زوج» مع الفنان طارق لطفى، فالدور مختلف وغيرت جلدى فى العمل، فهى شخصية على قدر عالٍ من المسئولية وتحاول حل مشكلات طارق لطفى مع زوجته، وتبعد عن خراب المنزل».

والمفاجأة هذا العام وجود الفنان والمخرج أحمد البدرى ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة، الذى تحدث قائلاً: رفضت فى البداية الدور خوفاً من ظهورى بعد سنوات طويلة من الابتعاد عن التليفزيون، وأضاف: «أتوجه بالشكر والتقدير والاحترام للمخرج محمد العدل على وقوفه معى وإصراره على ترشيحه لى للعمل مع الفنانة نيللى كريم والفنان العبقرى جمال سليمان وأحمد عيد وكمال أبورية ومحمد فهيم وفريدة سيف النصر»، مشيراً إلى تخوفه الشديد فى البداية قبل المشاركة فى العمل، ولكن إصرار مخرج العمل ماندو العدل على وجوده حمسه على المشاركة.

من جانبها، عبَّرت الفنانة فريدة سيف النصر عن سعادتها الكبيرة بدورها فى مسلسل «جعفر العمدة» قائلة: «لم أكن أتوقع رد فعل الجمهور تجاه المسلسل بهذا الشكل، خاصة أن ظهورى يعتبر ضيف شرف، ولكن الفضل الأول والأخير يرجع فى ذلك إلى المخرج محمد سامى، فهو مخرج عبقرى ويستطيع أن يخرج من الفنانين أفضل الإمكانيات، وهذا هو المعروف عن محمد سامى».

فريدة سيف النصر: محمد سامي قدمني في «جعفر العمدة» بشكل مختلف

وتحدثت الفنانة فريدة سيف النصر عن شخصية «سكينة» التى قدمتها فى مسلسل «عملة نادرة»، مؤكدة أنها وافقت على الدور، لأنه مختلف عما قدمته من قبل على الرغم من تقديمها أدواراً صعيدية من قبل فى «الرحايا، رانيا وسكينة، الأب الروحى»، لكن مسلسل عملة نادرة من الأعمال المميزة، «نيللى كريم شخصية محبوبة وتركز جيداً فى عملها، كما أن كتابات مدحت العدل ليس لها مثيل».

وعن مشاركة الفنان عزت زين فى مسلسل «كشف مستعجل» قال: «أسعى باستمرار إلى تغيير جلدى، وظهورى بشكل مختلف، ولكننى اخترت هذا العام المنافسة من خلال عمل كوميدى، مثل العام الماضى فى مسلسل «مكتوب عليا»، بالإضافة إلى أن كواليس العمل جاءت ممتعة، سواء التعاون مع مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن وهنادى مهنا، فضلاً عن أن التعاون مع المخرج شادى الرملى ممتع، لأنه يركز فى التفاصيل ويخرج المشاهد بصورة مختلفة».

وقال الناقد الفنى محمود قاسم: «هناك ظاهرة موجودة هذا العام وظهرت بقوة، وهى اختيارات النجوم الكبار لأعمالهم الفنية بأدوار مختلفة عن المعتاد، فهذا حقق فوائد عدّة منها إبراز مواهب جديدة لم تكن موجودة من قبل، بالإضافة إلى فتح مساحات أكبر فى الظهور بأكثر من عمل فنى دون الاقتصار على ممثلين بعينهم، فهذا الأمر جعل كل فنان على حدة يستطيع أن يشارك فى عمل مختلف عن اللون الذى يقدمه للجمهور باستمرار».

وأضاف «قاسم» لـ«الوطن»: «من الشخصيات المبهرة هذا العام شخصية «صفصف» فى مسلسل جعفر العمدة، فهى خطفت الأنظار بسبب طريقتها فى الحديث وتعبيراتها، وأعتقد أن ذلك النجاح يرجع إلى بصمة المخرج محمد سامى، الذى يضيف باستمرار لأى فنان موجود معه بالأعمال الفنية، وأيضاً دور فريدة سيف النصر فى مسلسل «عملة نادرة» من الأعمال المميزة فى دراما رمضان «سكينة» فهى تجسد صورة من واقع يعيشه الكثيرون».

وتحدث الناقد طارق الشناوى عن دراما رمضان هذا العام قائلاً: «دراما هذا العام متنوعة ومتميزة بشكل كبير، فضلاً عن توفير مساحة للكوميديا فى السباق الرمضانى، وهذا شىء حميد ورائع»، مشيراً إلى أنّ وجود الأعمال الكوميدية فى أى مجتمع دليل على توازنه، لأنها تعبر بشكل دقيق عن روح التسامح فى المجتمع، مضيفاً أن ظهور عدد كبير من النجوم على الشاشة أتاح فرص عمل بصورة كبيرة وتنوعاً واضحاً فى الممثلين دون الاقتصار على شخص بعينه.

وأضاف «الشناوى»: «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كانت لديها وجهة نظر ورؤية سليمة فى اختيار المسلسلات المذاعة والممثلين، حيث يعرض ما يقرب من 17 عملاً درامياً، متنوعاً ما بين الكوميدى والاجتماعى والتاريخى والدينى وقضايا المرأة والميراث وغيرها من الموضوعات التى تهم جميع أفراد المجتمع».