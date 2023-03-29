عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أحداث مشوقة.. ملخص كامل للحلقات السادسة في دراما رمضان 2023».

مسلسل الكتيبة 101

وشهدت الحلقات السادسة من مسلسلات رمضان أحداثا مشوقة، البداية من مسلسل الكتيبة 101 الذي كشفت الحلقة فيها عن أحداث قوية، أبرزها قيام الإرهابي الأجنبي بالنداء على الضابط نور صلاح بعدما سلمه السيارة المزودة بالـgps كطعم للإيقاع بتلك المجموعة الإرهابية التي قطعت له الطريق وعاد وسأله.

مسلسل رسالة الإمام

وفي مسلسل رسالة الإمام، زارت السيدة نفيسة أهل بيت الإمام الشافعي خلال سفره وطلبت زوجة الشافعي المشورة منها حول ما يقلقها على زوجها بسبب غيابه المتكرر طلبا للعلم وانشغاله الدائم بجمعه، وطمأنتها وقالت له إنّه رجل يحمل في قلبه القرآن ولا خوف عليه.

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع شهد تجول مربوحة في المول حتى تشتري ملابس جديدة وهنا جاء لها رجل اسمه فخري ويجسد شخصيته الفنان علاء مرسي وأقنعها بأنّ لديه محل به ملابس أفضل، وصدقته مربوحة وذهبت معه.

الصفارة وجعفر العمدة

وفي مسلسل الصفارة، ظهر شفيق بشخصية جديدة واستعمل الصفارة الأثرية حتى يهرب من تهديدات شقيقه وجيه بالانتحار، وفي مسلسل جعفر العمدة، فقد منح محمد رمضان زوجته الرابعة التي تجسد شخصيتها الفنانة زينة، الفرصة كي تتخذ قرارا في استكمال حياتها معها أو يطلقها، ووافقت على أن تستمر في حياتها معه حتى تنقذ والدها من السجن، خاصة أنّ جعفر سيسدد لها 40 مليون جنيه.