أبناء الوطن العربي يشيدون بمسلسلات رمضان.. والجاليات تجتمع على «مائدة دراما المتحدة»

حققت دراما «المتحدة» رواجًا كبيرًا وردود أفعال واسعة وأصداء إيجابية في مختلف أرجاء الوطن العربي، بعد عرض مسلسلات رمضان التي التف حولها الجمهور ليتابع أحداثها التي تنوعت بين الاجتماعي والكوميدي والتشويقي، لتقدم لهم وجبة درامية متكاملة بطولة عددا من النجوم الذين حققوا قاعدة جماهيرية عريضة على مستوى الوطن العربي.

ورصدت قناة القاهرة الإخبارية، في تقرير مطول لها ردود الفعل من مختلف البلدان العربية تشيد بالمسلسلات التي أنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ردود الفعل في تونس

أثّرت الدراما المصرية بشكل كبير في تونس، وقالت إحدى المشاهدات التونسيات لـ«القاهرة الإخبارية» إنها أعجبت كثيرا بمسلسل «الكتيبة 101»، كما تنتظر عرض مسلسل «تحت الوصاية» للفنانة منى زكي الذي سيعرض في النصف الثاني من شهر رمضان.

بينما أضافت أخرى أنها تحرص على مشاهدة مسلسل «الكبير أوي» للفنان أحمد مكي، كما أعجبت كثيرا بأداء الفنانة رحمة أحمد، بينما أشادت أخرى بعدد من المسلسلات المصرية مثل «جعفر العمدة» للفنان محمد رمضان و«سوق الكانتو» لأمير كرارة و«الكتيبة 101» لعمرو يوسف وآسر ياسين.

دراما المتحدة في فلسطين

التقت «القاهرة الإخبارية» بأحد المشاهدين في الشارع الفلسطيني الذي قال: «بالتأكيد نتابع الدراما المصرية لأنها دائمًا حاضرة في فلسطين ونتابعها لأننا نحب مصر والدراما المصرية»، وإنه يشاهد «جعفر العمدة» للفنان محمد رمضان.

فيما أوضح آخر أنه يشاهد الدراما المصرية التي تتناول القضايا الاجتماعية التي نعيشها بشكل يومي في جميع بلدان الوطن العربي، مشيدًا بشكل كبير بالدراما المصرية التي تعتبر جزءًا من حياتنا مثل مسلسل «الاختيار» الذي عرض العام الماضي وكان من أفضل المسلسلات التي شاهدناها.

الدراما المصرية في رام الله

ومن رام الله أعجب المشاهدون هناك بمسلسل «جعفر العمدة» لـ محمد رمضان، و«حضرة العمدة» لروبي، وقال أحدهم: «أتابع تلك المسلسلات بشدة وأيضًا مسلسل الكتيبة 101، وأحمد مكي فهو مختلف ومضحك وصاحب دم خفيف وأنتظره دائمًا».

تأثير مسلسلات المتحدة على مواطني لبنان

كشفت إحدى المشاهدات في الشارع اللبناني لـ«القاهرة الإخبارية» أنها تريد مشاهدة عمل كوميدي، وهذا ما وجدته في الدراما المصرية، لذا حرصت على مشاهدة مسلسل «الكبير أوي7» وأكثر شيء لفت نظرها موسيقى الراب التي تقدم في التتر، وكذلك تناول العديد من القضايا الاجتماعية مثل الملل الذي يصيب العلاقات الزوجية بين الرجل والمرأة، كما أبدت إعجابها أيضا بمسلسل «1000 حمد لله على السلامة» للفنانة يسرا التي تراها لأول مرة في هذه الشخصية الكوميدية.

بينما قالت أخرى إن ما جذبها هذا العام في الموسم الرمضاني وجود مسلسل تاريخي مثل «رسالة الإمام» الذي يجسد سيرة الإمام الشافعي للفنان خالد النبوي، لأن المسلسلات التاريخية كانت غائبة في الفترة الأخيرة على الدراما الرمضانية، وبالتالي كانت متشوقة لمشاهدة المسلسل ووجدته رائعًا كثيرًا واستقطب المشاهد العربي مشيدة بمجهود القائمين عليه.

الدراما المصرية في اليمن

أما في اليمن فقال أحد المشاهدين لـ«القاهرة الإخبارية»: «نعشق الدراما المصرية ونحرص على مشاهدتها»، ويتابع مسلسل «جعفر العمدة» لمحمد رمضان، و«ضرب نار» لياسمين عبدالعزيز وهو عمل رائع».

بينما قال آخر إنه يتابع مسلسل «الكتيبة 101» الذي سيغطي الفراغ الموجود في المسلسلات المصرية هذا العام بغياب الجزء الرابع من مسلسل «الاختيار».

دراما مصر في العراق

وفي العراق قالت إحدى المشاهدات: «أحببت الكبير أوي الجزء السابع ومربوحة بالتحديد فهي لطيفة ومريحة، وأحببت أكشن الكتيبة 101»، وقال آخر: «أنا أتابع مسلسل جعفر العمدة للفنان الراقي محمد رمضان، مع العلم بأنني بعد انتهاء الشهر أعيد مشاهدة الأعمال»، وأشاد آخر بمسلسل الإمام الشافعي وقال «إنه يحكي حقبة مهمة في تاريخ الإسلام، وأعجبت أيضًا بـ«سوق الكانتو» جدا».

إشادات بالدراما المصرية في أنقرة

ومن أنقرة قالت إحدى الفتيات: «أتابع جعفر العمدة الذي جذبني للغاية، وأيضًا أعجبت بمسلسل ضرب نار للفنان أحمد العوضي وفي العموم أحب المسلسلات المصرية جدا»، وأشاد أحدهم بكوميديا «1000 حمد لله على السلامة»، وبمسلسلات «جعفر العمدة» و«جميلة» و«رسالة الإمام».

المسلسلات المصرية في السودان

وفي السودان قال أحد الأشخاص: «الأعمال المصرية مختلفة بين الكوميديا والتراجيديا، والشركة المتحدة قدمت أكثر من 16 عملًا متنوعًا، وهذه الشركة تقدم مجهودًا جبارًا في الإنتاج الدرامي لنستمتع به في الوطن العربي»، وأكد آخر أنه ينتظر الدراما المصرية دائمًا التي تعالج الكثير من المشكلات الاجتماعية الشبيهة بالمجتمع السوداني، والشركة المتحدة قدمت أعمالًا جيدة مثل جعفر العمدة وغيره.

الجاليات العربية في العواصم الأوروبية

وتتابع الجاليات العربية في العواصم الأوروبية الدراما المصرية، ويشيد أحدهم بمسلسل الكتيبة 101، كذلك مسلسلي «جعفر العمدة» و«رسالة الإمام»، وأكد أن الدراما المصرية متنوعة وتتناول الواقع وتكشف عن أمور لا نراها. وأكد آخر أن الدراما المصرية هي رقم واحد في الوطن العربي وأتابع الكتيبة 101.