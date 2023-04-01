مسلسل سره الباتع الحلقة 10.. جنرال فرنسي يأمر بإعدام خالد الصاوي

تضمن مسلسل سره الباتع الحلقة 10 الكثير من الأحداث والانفعالات من قبل قيادات الحملة الفرنسية وخاصة بعد هروب حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني، وحدوث حالة كبيرة من الغضب عند الفرنسيين.

مسلسل سره الباتع الحلقة 10، شهد أمرا من الجنرال الفرنسي بإلقاء القبض على عدد من رجال القرية، ومن بينهم الشيخ سليم الذي يقوم بدوره الفنان خالد الصاوي ووضعهم بالسجن.

مسلسل سره الباتع الحلقة 10

ولم يكتف الجنرال بهذ الأمر، ولكن بعد بحثه عن حامد في القرية ولم يجده فأمر بإعدام من تم اعتقالهم، وحاول العالم الفرنسي كليمان الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي أن يمنعه ولكنه فشل واختتمت الحلقة بمشهد وقوفهم أمام رصاص الفرنسيين في انتظار القرار بالحلقة المقبلة هل سيطلقون النار أم أنه مجرد تهديد؟

يذكر أن مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السعدني وحنان مطاوع وأحمد فهمي وصلاح عبد الله ومحمود قابيل وخالد الصاوي وغيرهم.