ملخص الحلقة 10 مسلسل سره الباتع.. ريم مصطفى تعترف لأحمد فهمي بحبها

انطلقت منذ قليل الحلقة الجديدة من مسلسل سره الباتع الذي يقدم بطولته عدد كبير من الفنانين والفنانات تخطى عددهم الستين في توليفة درامية مميزة، ولذلك يبحث الجمهور عن ملخص الحلقة 10 مسلسل سره الباتع.

ملخص الحلقة 10 مسلسل سره الباتع

ملخص الحلقة 10 مسلسل سره الباتع تضمن إقناع سارة المرشدة السياحية التي تجسد شخصيتها الفنانة ريم مصطفى لحامد الذي يقدم دوره الفنان أحمد فهمي بالمشاركة معها في ثورة يناير والذهاب إلى الميدان ورغم معارضته إلا أنه اقتنع وذهب معها.

وبمجرد ذهاب حامد إلى الميدان تم إعلان خطاب تنحي رئيس الجمهورية الأسبق بناء على رغبة الشعب وسط هتافات وحالة من السعادة ظهرت على المعتصمين في الميدان، وأعربت سارة وحامد عن فرحتهما بشكل كبير.

ولكن قررت سارة في هذه اللحظة الاعتراف لحامد بحبها، وبالفعل أخبرته بهذا الأمر، وهو الآخر اعترف لها أنه يحبها.

موعد عرض مسلسل سره الباتع

يذكر أن مسلسل سره الباتع يتم عرضه عبر شاشة قناة on drama، وذلك في السادسة والربع مساء.