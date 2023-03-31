صلاح عبد الله يتمنى الموت في الحلقة 9 من مسلسل سره الباتع

ظهر الفنان صلاح عبد الله خلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل سره الباتع التي عرضت أمس الخميس، عبر قناتي الحياة وon، الذي يقدمه المخرج خالد يوسف، في تجربته الدرامية الأولى، في السباق الرمضاني 2023.

صلاح عبد الله في جلسة خاصة مع حفيده

ويظهر الفنان صلاح عبد الله بشخصية الحاج علي، وهو جد حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي، في الحقبة الزمنية الحالية، وظهر وهو يجلس معه ويحدثه عن والده رضوان الذي توفي وهو في سن صغيرة.

وقال الحاج علي لحفيده إنه منذ أن فقد ابنه رضوان والد حامد وهو يتمنى من الله الموت في كل لحظة لكي يرتاح وهنا تدخل حامد لكي يمنعه من استكمال الحديث.

أبطال مسلسل سره الباتع

يذكر أن مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السعدني وحنان مطاوع وخالد الصاوي وحسين فهمي وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وإخراج خالد يوسف.