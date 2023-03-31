مسلسل سره الباتع الحلقة 10.. جنرال فرنسي يأمر بالقبض على أحمد السعدني

شهدت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 10، التي يتم اذاعتها الآن عبر شاشة قناة on drama، الكثير من التطورات والأحداث التي شهدتها الحقبتين الحملة الفرنسية ووقتنا الحالي، والمسلسل من إخراج خالد يوسف.

مسلسل سره الباتع الحلقة 10

حيث شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 10، توجيه حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني الشكر لشباب القرية بعد أن نجحوا في إنقاذه من حكم الإعدام وطردهم للفرنسيين من القرية، بعد أن أمر الجنرال قائد الحملة الفرنسية، بإلقاء القبض عليه.

وعلى الجانب الآخر عاد الجنود الفرنسين إلى مكانهم ولكن انفعل عليهم الجنرال بشدة موجها لهم كلمات تعبر عن غضبه كيف تمكن المصريون من هزيمتهم بهذا الشكل وعلى الفور أعطى جنود أمرا بإلقاء القبض على حامد وهو أحمد السعدني.

كما شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 10، توجه أحد الجنود الفرنسيين للجنرال بأنهم يريدون شيء مميز في شكله لأن المصريين كلهم بملامح مشابهه فذهب الجنرال لكليمان العالم الفرنسي الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي وسأله فأخبره أنه يضع وشط على وجهه وأن أحد أصابعه مقطوع وبالفعل بعدها انتشر الجنود الفرنسيين يبحثون عن حامد في كل مكان .