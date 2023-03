موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on رمضان 2023 يهم كل محبي ومتابعي مسلسل سره الباتع الذي يعرض على شاشة قنوات on خلال السباق الرمضاني ضمن مجموعة الأعمال الدرامية المتنوعة التي تقدمها قنوات on هذا العام، وتدور أحداث مسلسل سره الباتع في حقبتين من الزمن، حقبة الحملة الفرنسية، والحقبة الحالية.

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on رمضان 2023 في تمام الساعة 6:15 صباحا في الإعادة الأولى، والساعة 11:15 مساء في الإعادة الثانية، بينما يمكن متابعة العرض الأول للحلقة على قناة on في الساعة 7:30 مساء.

يكشف موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on في رمضان 2023 عن مصير أهل قرية حامد بعد هجومهم على الفرنسيين بسبب كلام صافية حبيبة حامد ودفاعها عنه، في محاولة منها لإنقاذ حامد من المحاكمة التي أعدت له بسبب قتله 3 من الجنود الفرنسيين.

أحداث مسلسل سره الباتع

وسوف تكشف أحداث الحلقات القادمة من مسلسل سره الباتع عن مصير كل هؤلاء صافية وحامد وأهل القرية كلهم بعد طردهم الفرنسيين من القرية بعد كلام صافية عن قدرة المصريين على هزيمة كل من حاول التعدي على أرض مصر وطردهم منها.