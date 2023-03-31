محامي دونالد ترامب: موكلي قرر القتال قضائيا حتى النهاية

قال محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن موكله قرر القتال قضائيا حتى النهاية، لافتا إلى أن ترامب سيسلم نفسه للمدعي العام لكنه لن يقبل بأي صفقة للإقرار بالذنب.

وأضاف محامي ترامب، بحسب قناة «العربية الإخبارية»، مساء اليوم الجمعة، أن موكله مصدوم من تفاصيل لائحة الاتهام الموجهة إليه، كما أنه تم الاتفاق مع المدعي العام على ألا يتم تقييد أيدي ترامب أثناء توجيه الاتهامات.

في نفس الوقت ذكرت الشرطة الأميركية أنها تنتشر في محيط مكتب مدعي مانهاتن بعد توجيه الاتهام لترامب، وأشار البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية أنه لن يعلق على ما يحدث مع الرئيس السابق ترامب.