هشام عباس: «حلولو» سبب موافقتي على غناء تتر «الصفارة»

عاد الفنان هشام عباس لتقديم تترات مسلسلات دراما رمضان من جديد، بعد أن سجل أغنية تتر مسلسل «الصفارة»، بالاشتراك مع الفنان أحمد أمين بطل العمل، وهى من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى.

تحدث «عباس» عن غنائه لتتر مسلسل الصفارة، قائلاً: «انجذبت لمسلسل الصفارة من قبل غناء التتر، حيث استغربته حينما رأيت ملصقاته الدعائية على كوبرى 6 أكتوبر، وبعدها بأيام تلقيت مكالمة هاتفية من الفنان عزيز الشافعى ملحن العمل، والمنتج الفنى مصطفى العوضى ليعرضا علىّ غناء التتر، فطلبت من عزيز الشافعى أن أستمع لكلمات الأغنية، وحينما علمت أن بدايتها كلمة حلولو استغربتها كثيراً فى البداية، ولكنى اقتنعت بغنائها».

وبسؤاله عن الغناء مع أحمد أمين كـ«دويتو»، قال: «فى البداية كان الغناء بمفردى، ولكن أحمد أمين أحب أن يشاركنى الغناء فيما بعد، وأنا أحببت تجربة أحمد، فقمنا بتسجيله معاً، كما أن أحمد أمين فنان كوميدى من الدرجة الأولى، وله مستقبل واعد للغاية، بالإضافة إلى كونه فناناً مثقفاً وواعياً ويفهم فى الموسيقى مثل الدراما».

وعن متابعته للعمل، قال: «من الأسباب التى شجعتنى لغناء التتر، حبى لفكرة المسلسل التى تدور حول شخص يائس من حياته يسافر عبر الزمن من أجل أن يتخلص من هذا اليأس للتجديد، ولكنه فى النهاية يجد صعوبة ومشكلات جديدة تواجهه، وهى من الأفكار المبتكرة التى أحب دوماً أن أتابعها، خاصة أنها تمتزج بالكوميديا».

مسلسل «الصفارة» بطولة أحمد أمين، وطه دسوقى، وآية سماحة، وسامية الطرابلسى، وحاتم صلاح، ومحمد رضوان، ومحمود البزاوى، وإنعام سالوسة، وماريا أسامة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح، وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub - سعدى وجوهر، وتنفيذ الإنتاج شركة أروما.