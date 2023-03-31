عرض الحلقة 9 من مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي بعد قليل

ينتظر الجمهور ماذا سيحدث في الحلقة 9 من مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي، بعدما دخل رؤوف في علاقة مع هدى وبدأ بخيانة زوجته شيرين التي تجسد شخصيتها الفنانة السورية عائشة بن أحمد.

الحلقة 9 من مسلسل مذكرات زوج

ومن المنتظر أن تشهد الحلقة 9 من مسلسل مذكرات زوج، التي ستعرض بعد قليل، تطورات الأحداث حول تراجع رؤوف الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي، عن طريق البعد عن زوجته وأولاده أم سيكمل طريقه ليصل للسعادة والراحة التي يحلم بها.

تردد اﻟﻘﻧﺎة اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟـ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي، يعرض على شاشة سي بي سي على التردد الآتي:

تردد قناة سي بي سي 2023

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11785

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

يعرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج، على شاشة سي بي سي يوميا في عدة مواعيد.

يتم إذاعة العرض الأول من المسلسل في تمام الساعة 8:45 مساء، وموعد الإعادة في تمام الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرا.

أحداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

مسلسل مذكرات زوج من المسلسلات القصيرة المكونة من 15 حلقة، وهو مأخوذ عن رواية أحمد مراد.

ويتناول مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي، العلاقات الزوجية بعد فترة من الزمن وبعد إنجاب الأطفال وزيادة المسئوليات والأعباء الحياتية وبعد الطرفين عن بعضهما في ظل الضغوطات التي يتعرضون لها مما يجعل علاقتهما ليست قوية كالسابق.