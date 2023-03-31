موعد إعادة مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc.. خناقة بين روؤف وفؤاد 

أحدث شيقة تضمنتها الحلقة الثامنة من مسلسل مذكرات زوج المعروض على قتاة cbc والذي يعرض في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويبحث الجمهور عن موعد إعادة مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc لكونه مسلسلا اجتماعيا يناسب جميع أفراد الأسرة.

وتدور أحداث مسلسل مذكرات زوج حول مشاكل العلاقات الزوجية بعد مرور فترة طويلة من الزواج، فيتأثر الزوج وينتابه شعور الملل والاكتئاب بسبب الروتين، فيقرر أن يترك المنزل لكونه غير راض عن حياته، ليعيش حياة العزوبية وما قبل الزواج ويتحرر من مسؤولياته، ويقدم استقالته من عمله أيضًا.

موعد إعادة مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc

تقوم قنوات cbc اليوم بإعادة مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc، الساعة 3 عصرًا، وبدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل مذكرات زوج، بمواجهة قوية بين رؤوف وفؤاد، عن كل منهما وما يتحفظون به لأنفسهم من حياتهم الشخصية والمقارنة بينهما، وحدثت مشادة بينهما تعديا على بعضهما بالضرب وتدخل أصدقائهما لفض الاشتباك.

على جانب آخر من الحلقة الثامنة، استيقظت زوجة رؤوف على حلم لشخص يحدثها ويؤكد لها أنه زوجها الحقيقي ثم تتفاجأ بزوجها الحقيقي «رؤوف» يخبرها من ذلك الشخص.

تردد قنوات سي بي سي لمشاهدة مسلسل مذكرات زوج

- تردد: 11785.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي V.

- معامل تصحيح الخطأ :5/6.

- القمر الصناعي: نايل سات.

مسلسل مذكرات زوج

ويؤدي بطولة المسلسل طارق لطفي، وخالد الصاوي، وهناء الشوربجي، وهو مسلسل دراما اجتماعية مكون من 15 حلقة، ومأخوذ من رواية للكاتب أحمد بهجت.