موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم الجمعة بطولة طارق لطفي

انتهاء حلقة أمس دون إفصاح «رؤوف» الذي يسجده الفنان طارق لطفي، برغبته في العلاقة مع هدى وتصاعد وتيرة الأحداث مع صديقه، تدفع الكثيرون للبحث عن موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم الجمعة 9 رمضان الموافق 31 مارس الجاري.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم الجمعة، على هذا النحو:

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم الجمعة

تحرض مجموعة قنوات cbc على تقديم مواعيد مختلفة لعرض مسلسل مذكرات زوج اليوم الجمعة حيث الحلقة التاسعة من أحداث المسلسل الاجتماعي فالعرض الأول للحلقة في تمام الساعة 8:45 مساء، والعرض الثاني للحلقة 9 اليوم الساعة 2:45 بعد منتصف الليل.

تردد قناة cbc

ويمكن للجمهور والمشاهد المصري والعربي متابعة مسلسل مذكرات زوج عبر تردد 11785، معدل الترميز 27500، الاستقطاب رأسي V، معامل تصحيح الخطأ 5/6 على نايل سات، حيث التردد الرسمي لقناة سي بي سي في 2023.

ومذكرات زوج أحد المسلسلات الدرامية الاجتماعية التي تعرض هذا العام خلال الموسم الرمضاني 2023، الذي يشاهده ويتابعه عدد كبير من الجمهور، وتناقش أحداثه المشكلات الأسرية المختلفة، من خلال «رؤوف» الذي يشعر فجأة بالارتباك والملل ورفض الحياة الزوجية مع «شيرين» بعد أكثر من 10 سنوات زواج.

وإثر هذا الملل يأخذ «رؤوف» قرارًا بتغيير نمط حياته، وأول خطوة كانت ترك منزل الزوجية، والخطوة الثانية كانت الاستقالة من عمله، ونظرًا لوتيرة الأحداث السريعة، ينتظر المشاهدون موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم الجمعة.

ومسلسل مذكرات زوج تدور أحداثه في 15 حلقة فقط، كتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبدالمالك، عن رواية للكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت، وبطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، إخراج تامر نادي.