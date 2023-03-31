صلاح عبدالله عن فيديوهات بناته على السوشيال ميديا: «لو مش عجباني كأني مشفتهاش»

أكد الفنان صلاح عبدالله أن قناع الصعيدي المحافظ مازال يسيطر على بعض أفكاره قائلًا: «فيه بعض حاجات زي لبس معين وحاجات الموضة الجديدة زي الفيديوهات زي أي أب بيخاف على بناته ولو فيه حاجة كده يظهر اللي أنتي سمتيه - قناع الصعيدي المحافظ، ولو مش عاجباني كأني مشفتهاش».

وتحدث صلاح عبدالله، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب في برنامج «أنا والقناع» المذاع عبر قناة «الحياة» عن الفيديوهات التي تنشرها بناته عبر تطبيق «تيك توك» مضيفًا: «هما اللي مزودينها في الموضوع ده دنيا وجنا الصغيرة وكارما حفيدتي».

صلاح عبدالله: «أنا غير نشط على تيك توك لكن بتابع فيس بوك وتويتر»

وكشف صلاح عبدالله عن طريقة تعامله مع ما لا يعجبه على فيديوهات تيك توك التي تنشرها بناته مضيفًا: «لو حاجة مش عجباني كأني مشفتهاش ولما تيجي مناسبة وإحنا قاعدين ألمح فهما يعرفوا إن السكة أو الطريقة أو الكلام اللي اتقال في التيك توك، وأنا غير نشط لى تيك توك وإنستجرام ولكن بتابع فيسبوك وتويتر».