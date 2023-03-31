صلاح عبدالله في «أنا والقناع»: داوود عبدالسيد أعاد اكتشافي في «مواطن ومخبر وحرامي»

تذكر الفنان صلاح عبدالله كواليس مشاركته في فيلم مواطن ومخبر وحرامي مع المخرج الراحل داوود عبدالسيد لافتًا أنه حدثت له مشكلة واعتذر عن الفيلم ومر شهرين على اعتذاره وجاء له المنتج الفني لزيارته في المسرح وقال له: «أنا مش هخرج من اوضتك غير وانا ماضي الفيلم والأستاذ داوود مش شايف حد غيرك في الدور ده».

المخرج الراحل داوود عبدالسيد أعاد اكتشافه في هذا الفيلم

واعتبر صلاح عبدالله خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب في برنامج «أنا والقناع» المذاع عبر قناة «الحياة» أن المخرج الراحل داوود عبدالسيد أعاد اكتشافه في هذا الفيلم، مضيفًا «كان بالنسبة لي تغيير جلد ومنطقة تانية في التمثيل».

وأشار صلاح عبدالله إلى أنه لم يكن خائفًا من هذا الفيلم، معتبرًا أن النقلة في دور المخبر كانت العمل مع مخرج بحجم داوود عبدالسيد «هو كان حببني قوي الحقيقية وكان بيخلي الممثل في أحلى حالاته»، مؤكدًا أنه أعلن وقتها عدم اهتمامه بأفلام المهرجانات والجوائز وأنه يبحث عن الأفلام التي تدر له دخل لينفق على بناته.