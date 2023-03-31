صلاح عبدالله عن رفضه دخول ابنته التمثيل: «مش عايزها تعاني»

كشف الفنان صلاح عبدالله عن سبب رفضه دخول ابنته الوسط الفني، قائلًا: «أنا عايش في الشغلانة وشايف المشقة والمشاكل بتاعتها لأن شغلانتنا أخطر حاجة فيها مشاكل نفسية وعصبية وبتنجحي بتعاني ولو بقيتي الأولى خايفة تبقى التانية أو التالتة واللي تحت مش عارف يطلع وبرضه تعبان».

مهنة التمثيل فيها مشقة

وأوضح عبدالله، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب في برنامج «أنا والقناع» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن مهنة التمثيل فيها مشقة، لافتًا إلى أنه كان يهدف ألا يرى ابنته تعاني مما تعاني منه زميلاته «مشوفش بنتي بتعاني من اللي شايف زميلاتي بيعانوه»، مشيرًا إلى أن ابنته كانت تحب التمثيل وتذهب معه للمسرح باستمرار منذ طفولتها، مؤكدًا أنها موهوبة وأنه نصحها بالاتجاه للإعلام.

صلاح عبدالله ينصح ابنته بالاتجاه للإعلام

وأشار صلاح عبدالله إلى أنه وجهها للإعلام وقتها، مضيفًا: «القرار دلوقتي قراراها ولو هي عايزة تمثل تمثل».