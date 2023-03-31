صلاح عبدالله في «أنا والقناع»: فخور بمحمد صلاح وأطالب بتدريس قصته في المناهج

نفى الفنان صلاح عبدالله هجومه على لاعب المنتخب الوطني محمد صلاح، قائلًا: «أنا أتفهم إني هاجمته وأنا مش هاجمته لكن كنت واخد على خاطري منه».

أنا كنت بتباهى بمحمد صلاح

وأضاف عبدالله، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب في برنامج «أنا والقناع» المذاع عبر قناة «الحياة»، قائلًا «محمد صلاح أنا كنت بتباهى بصلاح وجت فترة محمد صلاح وعبدالله السعيد كانوا جبارين وكسبونا ماتشات كتير هما الاتنين وهما اللي كانوا بيجيبوا الإجوان».

وأشار إلى أنه حينما قال «مش هشجع ليفربول تاني» تسبب في هجوم الناس عليه، مضيفًا «وأنا كنت زعلان قوي على المنتخب وكلنا حسينا ان انت مبتلعبش في ليفربول كده واحنا حطينا فيه الأمل».

محمد صلاح يجب أن يُدرس في المناهج التعليمية

وتابع صلاح عبدالله «أنا أول واحد قال محمد صلاح يجب أن يُدرَّس في المناهج وبالذات في ابتدائي والمرحلة الإعدادية كرحلة كفاح وإصرار».