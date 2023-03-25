تفاصيل زيارة طلاب جامعة المنوفية للأراضي المستصلحة في توشكى

نظمت إدارة إعداد القادة بجامعة المنوفية زيارة إلى منظومة البنية المعلوماتية المكتبية لمنظومة التخطيط العمراني ومنطقة توشكى، وهي إحدى المشروعات القومية، ورافق الوفد في زيارة توشكى الدكتور أيمن حافظ، عميد كلية الزراعة، والدكتور أحمد صلاح الخولي، وكيل كلية الزراعة، وطارق كمال، مدير إدارة إعداد القادة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، بحسب بيان صادر عن الجامعة.

تأتي هذه الزيارة في إطار حملة «شوف بنفسك»، لتعريف الشعب المصري بالمشروعات التنموية العملاقة، وترسيخا لمبدأ المواطنة.

زيارة طلاب جامعة المنوفية للأراضي المستصلحة

وتضمنت الزيارة منطقة توشكى «أرض الخير»، حيث شاهد طلاب الجامعات وطلاب جامعة المنوفية الأراضي المستصلحة في توشكى وطرق الري والوسائل الزراعية الحديثة التي تتناسب مع طبيعة المنطقة، وما تنتجه من محاصيل استراتيجية تساهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تواصل الرئيس السيسي مع الطلاب أثناء الزيارة

وفي لفتة إنسانية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبر عن اهتمامه بالشباب، اطمأن تلفونيا على أبنائه من طلبة الجامعات خلال زيارتهم إلى منطقة توشكى، وكان لجامعة المنوفية الحظ الأوفر في إدارة حوار خلال الاتصال من الطالبة ميار، نائب رئيس اتحاد جامعة المنوفية، والتي عبرت فيه عن مدى سعادتهم بكل ما شاهدوه من تلك المشروعات العملاقة والتي كان له آثار إيجابية كبيرة، كما طالب الرئيس بنقل ما شاهدوه من إنجازات إلى أسرهم وزملائهم.

وعبر الشباب عن سعادتهم البالغة باهتمام الرئيس بالزيارات الميدانية إلى المشروعات القومية التي تهدف إلى تعريف شباب الجامعات وأبناء الشعب المصري بالمشروعات التي تمت للحفاظ على حاضر مصر ومستقبلها.