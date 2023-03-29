طوارئ مستشفيات جامعة المنوفية تستقبل 15 مصابا في حادث مروري

أكد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن طوارئ مستشفيات جامعة المنوفية استقبلت 15 مصابا أثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نصف نقل بطريق شبين الكوم طملاي السادات الجديد.

حالة المصابين في حادث ميكروباص بشبين الكوم

وأضاف رئيس جامعة المنوفية، بأنه فور وصول الحالات تم عمل الإسعافات الأولية وتقسيم الحالات حسب درجة الخطورة، وتم دخول 3 حالات مباشرة إلى عمليات الطوارئ (منهم حالة عمليات الجراحة العامة استئصال الطحال ناتج عن نزيف بالبطن، حالة عمليات جراحة العظام كسر مفتوح في عظام الطرف السفلي، وحالة عمليات جراحة القلب والصدر نزيف داخل الرئة)

حجز 5 حالات في المستشفى لاستكمال العلاج

وأوضح أحمد فرج القاصد، أنه جرى حجز 5 حالات للعلاج والمتابعة بالرعاية المركزة تحت إشراف أطباء الرعاية المركزة وجراحة العظام وجراحة القلب والصدر.

كما تم دخول حالتين للعلاج بالأقسام الداخلية جراحة عامة وجراحة عظام، بالإضافة إلى خروج 5 حالات تحسن بعد تلقى الإسعافات الأولية والاطمئنان عليهم.

وأكد أنه يتمني الشفاء العاجل للمصابين في حادث تصادم ميكروباص وسيارة ربع نقل على طريق شبين الكوم طملاي، مؤكدا توفير كافة الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.