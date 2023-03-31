الأرصاد تحذر: اضطراب في حركة الملاحة بالبحر المتوسط.. ارتدوا الملابس الثقيلة

تشهد السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، اليوم الجمعة نشاطا كبيرا للغاية في سرعة الرياح، كما تشهد حركة الملاحة بمياه بالبحر الأبيض المتوسط حالة من الاضطراب، والسبب وراء ذلك ارتفاع كبير في حالة الأمواج بمياه البحر مساء اليوم عن معدلاتها الطبيعية، وسط ترقب من قبل جموع الصيادين لحركة الصيد علي مدار الساعة.

اضطراب في حركة الملاحة بالبحر الأبيض المتوسط

كما حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من أن حالة الطقس مساء اليوم الجمعة وغداً السبت، بهما تقلبات كبيرة يسودهما هبوب رياح عاصفة، وأتربة وغبار علي بعض محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، بينما تشهد حالة الأمواج داخل المسطح المائي للبحر الأبيض المتوسط ارتفاعا كبيرا يوم غد، حيث سجلت ارتفاعها بما تخطي حاجز الثلاثة أمتار، ونوهت هيئة الأرصاد بنشاط كبير في سرعة الرياح بما تخطت حاجز 70 ك/ساعة.

طقس اليوم في المحافظات الساحلية

وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية قد حذرت جموع المواطنين بالمحافظات الساحلية والوجه البحري بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة نظرا لبرودة الطقس أثناء فترات الليل خلال مساء اليوم، وغداً السبت.