«الأرصاد» تحذر: اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط لمدة 48 ساعة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط؛ بدءا من اليوم ولمدة 48 ساعة مقبلة، وذلك بسبب نشاط الرياح الشمالية الغربية التي تؤثر على جميع أنحاء البلاد اليوم، وتعمل على ارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن سرعات الرياح تتراوح بين 18-23 كيلومترا في الساعة، وذلك على خليج السويس ومدن القناة وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية وجنوب وشمال الصعيد ومحافظة جنوب سيناء.

انخفاض في درجات الحرارة

وأوضحت الأرصاد في بيانها، أن الطقس اليوم سيكون مائلا للبرودة خلال ساعات النهار، نظرا إلى وجود انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3-4 درجات على جميع مدن ومحافظات البلاد، بدءا من السواحل الشمالية وصولا إلى شمال الصعيد، بسبب استمرار تأثير المنخفض الحار القادم من الصحراء الغربية على جنوب البلاد غدًا الأربعاء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأضافت الأرصاد، وجود تكاثر للسحب الممطرة، منذ الصباح الباكر على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم الأربعاء 29-3-2023 على مدن الجمهورية وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 22 - 15

- العاصمة الإدارية 22 - 14

- أكتوبر 22 - 14

- بنها 22 - 15

- دمنهور 21 - 13

- وادي النطرون 22 - 14

- كفر الشيخ 21 - 14

- المنصورة 22 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 22 - 14

- طنطا 22 - 13

- دمياط 22 - 14

- بورسعيد 21 - 14

- الإسماعيلية 20 - 14

- السويس 23 - 13

- العريش 21 - 13

- رفح 20 - 13

- رأس سدر 25 - 13

- نخل 23 - 07

- كاترين 18 - 04

- الطور 26 - 17

- طابا 24 - 14

- شرم الشيخ 30 - 15

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 20 - 14

- مطروح 19 - 14

- السلوم 18 - 12

- سيوة 22 - 12

- رأس غارب 24 - 15

- الغردقة 20 - 15

- سفاجا 27 - 15

- مرسى علم 29 - 16

- شلاتين 29 - 17

- حلايب 26 - 16

- أبو رماد 27 - 16

- رأس حدربة 25 - 17

- الفيوم 25 - 12

- بني سويف 25 - 12

- المنيا 26 - 11

- أسيوط 27 - 12

- سوهاج 29 - 13

- قنا 32 - 15

- الأقصر 33 - 15

- أسوان 33 - 16

- الوادي الجديد 32 - 12

- أبو سمبل 33 - 14.