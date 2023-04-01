مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 10.. يسرا تبحث عن الجدة سوسو

تحكي أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 10، عن محاولات بحث يسرا التي تجسد دور الدكتورة سميحة، عن الجدة سوسو في المسلسل الذي يعرض عبر قناة سي بي سي قبل موعد أذان المغرب يوميًا.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 10، تحكي أحداثها أنه بعد ما اجتمعت يسرا مع أولادها «سماح» و«سامح» في القاهرة عقب العودة من كندا، وبعد أن تاهوا عنها في القاهرة، قررت أن تبحث عن الجدة سوسو من أجل إعلامها بوفاة نجلها الذي يعد هو زوج يسرا، وأيضا من أجل استلام ورثها من زوجها الراحل لكي تعود من جديد إلى كندا.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة من إخراج عمرو صلاح

وفي مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 10، ستتعرف يسرا على «عنبة» الذي يجسد دور شخصية بويكا، إذ ستخبر «سماح» التي تلعب دورها مايان السيد، والدتها عن علاقتها به، أما «سامح» الذي يجسد دوره آدم الشرقاوي، فسيكمل ممارسة كرة القدم في الشارع مع أصدقائه الذين تعرف عليهم.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 10، من بطولة يسرا ومايان السيد وإخراج عمرو صلاح.