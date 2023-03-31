مسلسل الكتيبة 101 الحلقة التاسعة.. تكريم قائمة شرف جديدة للشهداء

شهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة التاسعة، تكريم أسماء عدد من شهداء القوات المسلحة، الذين ضحوا بأنفسهم دفاعًا عن الوطن واستقراره، ومن بينهم الشهيد البطل الجندي الشحات فتحي بركات شتا، والذي استشهد بعد أن احتضن إرهابي مرتدي حزام ناسف، لكي يفدي بنفسه كل زملائه المتواجدين في القطاع 101 بشمال سيناء.

كما ضمت قائمة الشرف التي جرى تكريمها في ختام الحلقة التاسعة من مسلسل الكتيبة 101، كلاً من لواء أركان حرب شهيد السيد أحمد فوزي صالح، وعقيد أركان حرب شهيد هشام محمد السيد عبدالعال، ومقدم شهيد محمد عادل رزق إبراهيم، والنقيب شهيد أحمد محمد صلاح بلال.

وتضم قائمة المكرمين في ختام الحلقة التاسعة من مسلسل الكتيبة 101 كلاً من عريف شهيد إبراهيم أحمد عبدالرحمن، وعريف شهيد أحمد عبدالباقي، وعريف شهيد أحمد عبدالعزيز، وعريف شهيد أحمد السيد، وعريف شهيد أحمد عصمت، وعريف شهيد محمد عادل حسن، وعريف شهيد حسن المتولي حسن، وعريف شهيد خالد عبدالعاطي، وعريف شهيد شريف إبراهيم، وعريف شهيد صلاح سالم، وعريف شهيد عادل عبدالرازق، وعريف شهيد عبده السعيد.

كما تضم قائمة الشرف المكرمة في الحلقة التاسعة من مسلسل الكتيبة 101، كلاً من عريف شهيد محمد عبدالنبي، وعريف شهيد محمد عاطف، وعريف شهيد علي عبدالوهاب، وعريف شهيد مصطفى مجدي، وعريف شهيد محمود شحاتة، وعريف شهيد محمد محمود، وعريف شهيد محمد فتحي، وعريف شهيد فتح الله عصر، وعريف شهيد هاني محمد.