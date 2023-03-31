مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9.. التنظيم الإرهابي يخطط لهجوم جديد

يتابع التنظيم الإرهابي التخطيط لهجوم جديد، خلال مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9، حيث يقرر قائد التنظيم الهجوم على هدف كبير وصعب حتى يثبت للعالم أنهم مازالوا موجودين في سيناء، ويرفض تأجيل الهجوم بالرغم من وضعهم الصعب والسيء بسبب مداهمات الجيش الأخيرة التي أفقدتهم رجال وأسلحة كثيرة، بالإضافة إلى مقتل أبو هاجر وإصابة أبو أسامة (وليد فواز).

ويكشف أحد أعضاء التنظيم الإرهابي خلال مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9، أن الحالة المعنوية لأفراد الجماعة سيئة ويشعرون أنهم يتراجعون بصورة كبيرة على الأرض أمام الجيش، وهو ما يدفع قائد التنظيم للتعجيل بالهجوم قبل موعده المحدد.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9.. العميد فوزي يواسي الرائد نور

يطلب العميد سيد فوزي (محمد عبد العظيم)، الرائد نور صلاح العزب (عمرو يوسف) إلى مكتبه ويتحدث معه بخصوص الحالة الصحية للظابط إسلام (إسلام جمال) بعد إصابته في العملية الأخيرة، ويخبره أن لا دخل له في إنقاذه من الإصابة التي يتعرض لها، قائلا: الشهادة بتختار صاحبها والشهادة بتختار صاحبها.