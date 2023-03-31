ملخص الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 7.. أحمد مكي يحذر من التيك توك

شهد ملخص الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 7، العديد من الأحداث الكوميدية، وذلك من خلال تطرق الفنان أحمد مكي للتريندات والتيك توك.

ملخص الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 7

ويبدأ ملخص الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 7 بجوني الذي طلب دليفري بيتزا وكان الحساب 150 جنيها ولم يجد في جيبة سوى 100 جنيه فقط ليحاسب هجرس ويظهر من جيبة دولارات ويدفع 100 دولار للدليفري، ليندهش جوني من كمية الفلوس التي يملكها هجرس ويكتشف أن كل هذا من وراء تحديات التيك توك.

أيتن عامر ضيفة شرف الحلقة 9

وتظهر الفنانة أيتن عامر كضيف شرف في دور شروق كلنا سوا، أشهر تيك توكر وتسرد حياتها اليومية أمام المتابعين، وينتقد جوني الوضع ويقرر عمل بث مباشر عبر التيك توك لتوعية الناس باستخدامات السوشيال ميديا، وذلك ضمن ملخص الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 7.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7

ويعرض مسلسل الكبير أوي يوميا عقب الإفطار مباشرة في تمام الساعة 6:15 مساء ويضم مجموعة من نجوم الكوميديا.