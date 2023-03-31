مسلسل الكتيبة 101 الحلقة التاسعة.. بطل يفتدي زملاءه بروحه

شهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة التاسعة، استهداف العناصر الإرهابية لمقر الكتيبة 101 في شمال سيناء، لدى مشاهدة الضباط وضباط الصف والجنود لمباراة الأهلي والزمالك في مقر الكتيبة ليلاً، وذلك تزامنًا مع تأمين عدد من الجنود والضباط لمقر الكتيبة 101.

وخلال فعاليات المباراة، وجه أحد قيادات التنظيم الإرهابي بتحرك الفنطاس المفخخ، ليتم تنبيه بشأن استهداف مقر الكتيبة 101، والتعامل مع فنطاس المياه بالأسلحة المختلفة من عدد كبير من الجنود الذين يؤمنون مقر الكتيبة.

وتضمنت العملية قفز انتحاري يرتدي حزام ناسف من فنطاس المياه مع توجهه إلى مقر ميس الضباط والجنود الذين يشاهدون فيه المباراة، لكن أحد جنود الشرطة العسكرية، وهو الشهيد البطل الجندي الشحات فتحي بركات شتا، احتضن الإرهابي وافتدى زملائه بنفسه.

كما انفجر فنطاس المياه داخل مقر الكتيبة 101، ما أدى لعدد من الإصابات وعمليات الاستشهاد لأبطال قواتنا المسلحة.