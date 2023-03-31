مواعيد عرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023 والقنوات الناقل

لاقى مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، اهتماما كبيرا من المشاهدين، منذ عرض الحلقات الأولى منه، نتيجة لِما تضمنه من أحداث ومواقف ومشاهد كوميدية كثيرة، لاسيما مُحبي مشاهدة ومتابعة المسلسلات الرمضانية، لذا باتت مواعيد عرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، محل اهتمام وبحث الكثيرون، مِمَن يحرصون على متابعة سير الأحداث طوال فترة عرض المسلسل.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمین

وتنقل شبكة قنوات «DMC» مسلسل الصفارة، بالإضافة أيضًا إلى منصة «Watch IT»؛ إذ ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، ما يعني أنه ينتهي مع انتهاء النصف الأول من شهر رمضان الكريم، ويعتبر البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد أمين، ونستكمل في السطور التالية توضيح مواعيد عرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، وهي كالتالي:

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل الصفارة

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 12092.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

ساعات البث: 24 ساعة.

مواعید عرض مسلسل الصفارة

وتنقل شبكة قنوات «DMC» مسلسل الصفارة يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

أحداث وقصة مسلسل الصفارة

ويعتبر مسلسل الصفارة عملًا كوميديًا، تدور أحداثه حول مرشد سياحي يُسمى «شفيق» يلعب دوره الفنان أحمد أمين، يعثر على «صفارة» الملك توت عنخ آمون، يستخدمها في العودة إلى الماضي، ويشترك معه في هذا العمل عدد من الفنانين، أبرزهم طه دسوقي وآية سماحة.