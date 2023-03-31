مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9.. هجمة خسيسة من الإرهابيين على القطاع

بدأ التنظيم الإرهابي تنفيذ الهجوم الإرهابي في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9، على القطاع 101 أثناء وقت مبارة الأهلي والزمالك، من خلال دخول سيارة كبيرة محملة بمادة متفجرة إلى الكتيبة ليتم تفجيرها داخل القطاع مما يتسبب في استشهاد عدد من الضباط والمجندين داخل القطاع، وتم تكريم أسمائهم خلال شارة النهاية في المسلسل.

وخلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9، قام الجندي الشحات فتحي بركات شتا (أحمد سلطان) باحتضان إرهابي كان يرتدي حزاما ناسفا كي يفدي بنفسه كل زملائه المتواجدين في القطاع، ويحيل دون دخوله إلى مقر تواجد الضباط والجنود.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9.. الدكتور وحيد يعالج الإرهابي أبو أسامة

وعلى الجانب الأخر، يتولى الدكتور وحيد (فتحي عبد الوهاب) علاج الإرهابي أبو أسامة (وليد فواز) خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 9، بينما يطلب منه أبو أسامة الانضمام إلى التنظيم والعمل معه بشكل دائم، ولكن لم يتخذ قراره بعد.