محمد دياب يكشف عن صلة قرابته بالفنان إيهاب فهمي.. «مكناش نعرف»

كشف الفنان محمد دياب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صلة القرابة بينة وبين الفنان إيهاب فهمي.

وكتب محمد دياب: «مفارقة تاريخية أنا وأخي وصديقي وزميلي الفنان النجم إيهاب فهمى طلعنا أبناء عم وإحنا الاتنين منعرفش سبحان الله والله ده حصل فعلاً مش هزار».

إيهاب فهمي ومسلسل حضرة العمدة

ويشارك الفنان إيهاب فهمي خلال السباق الرمضاني من خلال مسلسل حضرة العمدة، الذي يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن؛ أبرزهم: روبي، وسميحة أيوب، ومحمد محمود عبد العزيز، وأحمد رزق، ودينا، ووفاء عامر، ومحمد مهران، ومحمود حافظ، وبسمة، وإدوارد، ومحمد مهران، وصلاح عبد الله، وحسام داغر وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

ويعرض المسلسل طوال شهر رمضان في الثامنة والربع مساءً، ويُعاد في الثانية والنصف صباحًا، والعاشرة والنصف صباحًا، والرابعة والنصف مساء اليوم التالي.