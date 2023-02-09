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إيهاب فهمي يدعم أشرف زكي قبل انتخابات المهن التمثيلية

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:55 م | الخميس 09 فبراير 2023
إيهاب فهمي

إيهاب فهمي

حرص الفنان إيهاب فهمي، على دعم الفنان الدكتور أشرف زكي، عقب إعلان ترشحه على مقعد نقيب المهن التمثيلية مرة أخرى، في انتخابات التجديد النصفي، المقرر عقدها يوم 3 مارس المقبل.

إيهاب فهمي يدعم أشرف زكي نقيب للمهن التمثيلية

وكتب إيهاب فهمي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «أدعم الدكتور أشرف زكي نقيبا للمهن التمثيلية».

وأغلق باب الترشح للتجديد النصفي، لنقابة المهن التمثيلية منذ ساعات قليلة، بعدما فتح لمدة أسبوع كامل، حيث ستجري الانتخابات على منصب النقيب و6 أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وتقدم أشرف زكي بأوراق ترشحه لانتخابات التجديد النصفي من انتخابات النقابة، كما ينافسه اثنان آخران حلمي فودة، وأحمد السيد أبو موسى.

موعد انتخابات نقابة المهن التمثيلية 

ومن المقرر أن تٌجرى انتخابات نقابة المهن التمثيلية، يوم الجمعة المقبلة 3 مارس، من الساعة الثامنة صباحا، حتى الساعة 4 عصرا، بينما انتهت ولاية 6 أعضاء من النقابة وهم إيهاب فهمي، ونهال عنبر، وسامي مغاوري، وأشرف طلبة، ومصطفى حجاج وعفاف رشاد.

ويحق القانون ترشح أعضاء مجلس الإدارة لولاية أخرى، لذلك فقد ترشح كل من إيهاب فهمي ونهال عنبر وأشرف طلبة، وعفاف رشاد، بينما لم يترشح سامي مغاوري ومصطفى حجاج.

بينما ترشح آخرون على معقد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، كل من حكمت عاطف وعلي كمال، ومحمد عاشور، ولقاء سويدان، وهند عاكف، وأحمد بدير، ومحمد صلاح آدم، وصلاح طافش.

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