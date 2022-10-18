إيهاب فهمي: زوجتي «رمانة ميزان» ودافع قوي في حياتي

استضاف برنامج السفيرة عزيزة، الفنان إيهاب فهمي وزوجته يسرا؛ للحديث عن قصة حبهما وزواجهما، بالإضافة إلى مشواره الفني.

تفاصيل أول لقاء بين إيهاب فهمي وزوجته

وقال «فهمي» خلال حواره مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي ونهى عبدالعزيز في برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة dmc: «قابلت زوجتي يسرا أول مرة في انتخابات نقابة المهن التمثيلية، وكنت أول مرة أشارك في الانتخابات، وقبل إعلان النتيجة سألتني أنت قلقان من إيه أنت هتنجح وتكتسح وكان هذا اللقاء أول شرارة لحبنا».

وأضاف: «هي رمانة ميزان ودافع قوي في حياتي وعين واعية جدًا بالنسبة لي، امرأة عندها عطاء كبير، ولديها قدر كبير جدًا من الذكاء في التعامل أعتقد لم أره في أي سيدة أخرى».

وقالت «يسرا» زوجة إيهاب فهمي: «خطفني هدوءه وضحكته المميزة، وعندما تحدثت معه أول مرة لم يكن في حسباني أبدًا أن هناك علاقة ستنشأ بيننا وتتطور وتصل للزواج».

غيرة زوجة إيهاب فهمي

وعن حياة إيهاب فهمي الفنية، قالت: «في البداية كنت بضغط على نفسي لأني بغير عليه جدا لكنني تغلبت على هذا الأمر مع الوقت، أحيانا بلاقي معجبة بتحضنه خلال التقاط صورة معه فبتعامل بهدوء لأن إيهاب بيعرف يتعامل مع المواقف دي».