مسلسل حضرة العمدة الحلقة الرابعة.. إيهاب فهمي يتعاون مع جماعات متطرفة

كشف مسلسل حضرة العمدة الحلقة الرابعة، عن طبيعة الشخصية التي يُجسدها إيهاب فهمي، حيث اتضح أنه يتعاون مع جماعات متطرفة خارج البلاد، فيما يتوسط أحد الشباب في التواصل بينهما، وذلك بشكلٍ متخفي داخل قرية تل شبورة.

وظهر إيهاب فهمي، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة الرابعة، في أحد شوارع قرية تل شبورة، في طريقة إلى المسجد لصلاة الفجر، ليُفاجأ بأحد الشباب الذي تجمعه به معرفة مسبقة، يُعطيه كيس أسود بداخله أموال، حيث ينفعل عليه بشكلٍ كبير، ليعنفه بقوله: «قلت لك ميت مرة مش قدام الناس كدة في الشارع».

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

مسلسل حضرة العمدة، من بطولة روبي، وأحمد رزق، ووفاء عامر، وأحمد بدير، وسميحة أيوب، ومحمد محمود عبد العزيز، ونهلة سلامة، وإيهاب فهمي، ومحمود حافظ، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

مواعيد عرض مسلسل روبي

ويُعرض مسلسل حضرة العمدة، يوميًا طوال شهر رمضان في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، بينما يُعاد في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، والساعة الرابعة والنصف مساء اليوم التالي.