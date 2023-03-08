الفنان إيهاب فهمي لقناة الحياة: مسلسل «حضرة العمدة» جرئ ويناقش قضية مهمة

كشف الفنان إيهاب فهمي، عن تفاصيل مسلسل «حضرة العمدة» المذاع حصريا عبر فضائية «الحياة»، مشيرًا إلى أن المسلسل يناقش موضوع قوي جدًا.

المسلسل يناقش موضوع جرئ جدًا

وأوضح «فهمي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» أن المسلسل يناقش موضوع جرئ، مشيرًا إلى أنهم اعتادوا على ذلك من الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم عيسى.

وأشار إلى أن المسلسل يناقش قضية مهمة في مكان ليس بالصعيد ولا الوجه البحري ولكن في زمان ووقت ما، ما معتبرًا أن المسلسل دراما حقيقية ويعرض بعض المشكلات محاولًا إيجاد حلول لها.

نأمل أن يكلل الله مجهوداتنا بالنجاح

وأثنى إيهاب فهمي على المخرج عادل أديب، مشيرًا إلى أنه يقدم مسلسل «حضرة العمدة» بشكل إبداعي، معربًا عن أمله في أن يحقق المسلسل نجاحا كبيرا بعد عرضه على قناة الحياة، وأن يكلل الله مجهوداتهم بالنجاح.