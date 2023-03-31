توفيق عبد الحميد يعلن تقديم مسرحية الحلاج فور تعافيه من المرض

أعلن الفنان توفيق عبدالحميد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تقديمه لمسرحية الحلاج فور تعافيه من المرض.

وكتب توفيق عبد الحميد: «إذا شاء الله وتعافيت سأقوم بتقديم الحلاج على المسرح لأني على قناعة بأنه ظلم ظلما شديدا وأعتزل وأتفرغ لحب الله».

آخر أعمال الفنان توفيق عبدالحميد

وكانت آخر أعمال الفنان توفيق عبدالحميد في السباق الرمضاني الماضي، وهو مسلسل يوتيرن، الذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا.

وبعد الانتهاء من المسلسل قرر الاعتزال بسبب ظروفه الصحية، إذ عانى من آلام العمود الفقري، وتطلبت ذلك تدخلًا جراحيًا حسب رؤية الطبيب المعالج، ولكنه اختار اللجوء للعلاج الطبيعي أولًا بأحد المراكز الطبية.

كما أكد خلال تصريح سابق للوطن، أنه من الممكن أن يتراجع عن قرار اعتزاله إذا عرض عليه عمل فني جيد.