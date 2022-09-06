توفيق عبدالحميد: سأتراجع عن قرار اعتزالي «لو اتعرض عليا عمل جيد»

كشف الفنان توفيق عبدالحميد، حقيقة رجوعه في قرار اعتزاله، نافيًا الأخبار المتداولة حول تعاقد على إحدى الأعمال الفنية، خلال الفترة الأخيرة الماضية وبدء تصويره لأحد الأعمال الفنية، قائلًا: «مش عارف الكلام دا جه منين أكيد لو اتعاقدت هقول والناس كلها هتعرف».

توفيق عبدالحميد ينفي تعاقده على عمل فني

وأضاف توفيق عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه من الممكن أن يتراجع عن قرار اعتزاله الفن حال تلقيه «عرضًا فنيًا جيدًا ومحترمًا يستحق التواجد به ويستحق أن يعدل عن قراره»، مشيرًا إلى أنَّه يفتح بابه لتلقي عروض فنية محترمة وهادفة.

تكريم توفيق عبدالحميد في مهرجان همسة

وكان مهرجان همسة للإبداع الفني، كرم توفيق عبدالحميد، منذ يومين، عن دوره في مسلسل «يوتيرن»، الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي، إذ أعرب الفنان عن سعادته البالغة لحصوله على هذا التكريم، حسبما صرح لـ«الوطن».

توفيق عبدالحميد يوجه نصيحة للشباب

وحرص توفيق عبدالحميد أثناء تسلمه الجائزة، أن يوجه نصيحة للشباب قائلًا: «يا رب دايمًا متجمعين في مناسبات ثقافية وفنية وإبداعية، وعندك حلم وأنت مصدقه دافع عنه وثابر واجتهد، لأن طريق الفن شاق وصعب، لكن بالصبر والجهد توصل له».

وأضاف توفيق عبدالحميد: «كنت حابب إن المسرح القومي يعمل مدرسة للإبداع والمشروع يصرف على نفسه، هو هيبقى رافد من ضمن الروافد وأتمنى إن المشروع يحصل، وأنا متبرع به تمامًا بجهدي وأنا تحت أمر الشباب.. ودايمًا حياتنا مليانة مواهب للشباب».