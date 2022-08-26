توفيق عبدالحميد يصحح تاريخ عيد ميلاده لمتابعيه: يوم 18 سبتمبر وليس 25 أغسطس

نفى الفنان توفيق عبدالحميد ما تردد خلال الساعات الماضية على «السوشيال ميديا» بشأن تاريخ ميلاده ، مؤكدًا أنه ليس من مواليد يوم 25 أغسطس.

ونشر توفيق عبدالحميد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورًا قال فيه: «تصحيح، تاريخ ميلادي 18 سبتمبر، وليس كما تذكر بعض وسائل التواصل الاجتماعي أنه يوم 25 أغسطس».

مسلسل يوتيرن

وشارك الفنان توفيق عبدالحميد في السباق الرمضاني 2022 من خلال مسلسل يوتيرن والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

و من النجوم شاركوا في بطولة مسلسل يوتيرن: ريهام حجاج، عبير صبري، كريم قاسم، فادية عبدالغني، محمود حجازي، صفاء الطوخي، هشام عاشور، عصام السقا، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.

تكريم توفيق عبدالحميد في مهرجان همسة

وأعلن الفنان توفيق عبدالحميد، منذ أيام عبر حسابه الشخصي «فيسبوك» تكريمه يوم 4 سبتمير المقبل، ضمن فعاليات مهرجان همسة في دورته العاشرة، والتي تحمل اسمه، إذ أنه يحصل على جائزة التميز والريادة عن دوره في مسلسل يوتيرن.

وكتب توفيق عبدالحميد قائلًا: «يوم 4 سبتمبر مهرجان همسة الدورة العاشرة تحمل اسم العبد لله، وأيضا حصولي على جائزة التميز والريادة عن دور حاتم الكردي في مسلسل يوتيرن، جميل أن تكون هذه المناسبة في شهر ميلادي».

الحالة الصحية لتوفيق عبدالحميد

يذكر أن الفنان توفيق عبدالحميد مر مؤخرًا بأزمة صحية حيث عانى من آلام العمود الفقري، والتي تطلبت تدخلًا جراحيًا حسب رؤية الطبيب المعالج، لكنه فضّل اللجوء للعلاج الطبيعي أولًا بأحد المراكز الطبية.

وكتب وقتها الفنان توفيق عبدالحميد عبر حسابه الشخصي «فيسبوك» قائلا: «الأشعة الأخيرة على العمود الفقري تحتم ضرورة التدخل الجراحي، بس في أمل إن العلاج الطبيعي والمائي يحسن الحالة».