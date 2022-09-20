توفيق عبدالحميد يشكر جمهوره بعد تهنئته بعيد ميلاده: دامت محبتكم

وجه الفنان توفيق عبدالحميد الشكر لجمهوره، بعدما قدموا له التهنئة بعيد ميلاده سواء هاتفيًا أو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث احتفل بعيد ميلاده الـ66 يوم 18 سبتمبر.

توفيق عبدالحميد يوجه رسالة إلى جمهوره

وكتب توفيق عبدالحميد عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: « شكرًا جزيلًا لكل من منحني شرف حبه واحترامه وهنأني بعيد ميلادي».

وأضاف: «دمتم ودامت محبتكم، وربنا ميحرمنيش منكم».

خطأ في تاريخ ميلاد توفيق عبدالحميد

وانتشر خطأ على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن يوم ميلاد توفيق عبد الحميد، على أنه يوم 25 أغسطس، ولكنه نفى ذلك، مؤكدًا أنه ليس من مواليد يوم 18 سبتمبر.

آخر أعمال الفنان توفيق عبدالحميد

وشارك الفنان توفيق عبدالحميد في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل يوتيرن، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، ولكنه قرر الاعتزال من بعدها بسبب ظروفه الصحية، حيث عانى من آلام العمود الفقري، والتي تطلبت تدخلًا جراحيًا حسب رؤية الطبيب المعالج، لكنه فضّل اللجوء للعلاج الطبيعي أولًا بأحد المراكز الطبية.

وبعد إلحاح شديد من متابعيه على عدم اتخاذ قرار الاعتزال، صرح الفنان في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه من الممكن أن يتراجع عن قرار اعتزاله الفن حال تلقيه عرضًا فنيًا جيدًا ومحترمًا يستحق التواجد به ويستحق أن يعدل عن قراره.