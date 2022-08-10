توفيق عبدالحميد يعلن تكريمه بمهرجان «همسة» عن دوره في مسلسل يوتيرن

أعلن الفنان توفيق عبدالحميد، تكريم اسمه يوم 4 سبتمير المقبل، ضمن فعاليات مهرجان همسة بالدورة العاشرة، والتي تحمل اسمه، حيث أنه يحصل على جائزة التميز والريادة عن دوره في مسلسل يوتيرن.

توفيق عبدالحميد يعلن تكريم اسمه في مهرجان همسة

وكتب توفيق عبدالحميد عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، « يوم 4 سبتمبر مهرجان همسة الدورة العاشرة تحمل اسم العبد لله، وأيضا حصولي على جائزة التميز والريادة عن دور حاتم الكردي في مسلسل يوتيرن، جميل أن تكون هذه المناسبة في شهر ميلادي».

توفيق عبدالحميد جسد دور والد ريهام حجاج

وجسد الفنان توفيق عبدالحميد خلال أحداث مسلسل يوتيرن شخصية والد الفنانة ريهام حجاج، بعد غياب نحو 12 عامًا من عرض آخر أعماله، وهو مسلسل «سي عمر وليلى أفندي»، عام 2010 مع الفنانة دلال عبدالعزيز.

أبطال مسلسل يوتيرن

عدد من النجوم شاركوا في بطولة مسلسل يوتيرن، وهو من بطولة ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، عبير صبري، كريم قاسم، فادية عبدالغني، محمود حجازي، صفاء الطوخي، هشام عاشور، عصام السقا، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.

أزمة صحية لـ توفيق عبدالحميد

وكان الفنان القدير توفيق عبدالحميد، يمر بأزمة صحية الفترة الماضية بسبب آلام العمود الفقري، والتي تطلبت تدخلا جراحيا حسب رؤية الطبيب المعالج، لكنه فضّل اللجوء للعلاج الطبيعي أولًا بأحد المراكز الطبية، ونشر مجموعة صور له وهو داخل أحواض السباحة ضمن كورس العلاج المائي الذي يخضع له.