السفارة الروسية بالقاهرة تعلن وصول شحنة قمح ضخمة إلى مصر

كشفت السفارة الروسية بالقاهرة، مساء اليوم الجمعة، عن وصول شحنة قمح ضخمة إلى مصر خلال الأيام الماضية، عبر سفينة قادمة من روسيا، رست في ميناء دمياط.

وذكرت المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط البحري في بيان له: «استقبل ميناء دمياط البحري شمالي مصر، سفينة قادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بنحو 40241 طنا من القمح، وذلك لصالح هيئة السلع التموينية».

وصول شحنة من القمح لمصر

واستقبلت مصر السفينة «PETRA III»، القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ40241 طنا من القمح، لصالح هيئة السلع التموينية، للمرة الثانية هذا العام في وصول شحنة ضخمة من القمح الروسي وقد تم استقباله من قبل سفينة SABAEK، محملة بأكبر شحنة من نوعها من القمح الروسي منذ عام 1986.

وقالت يلينا تيورينا مديرة قسم التحليلات باتحاد الحبوب الروسي، في وقت سابق، إن حجم صادرات القمح الروسي تضاعف إلى 963 ألف طن مقابل 480 ألف طن عن نفس الفترة من عام 2022، مشيرة إلى أن مصر هي الدولة صاحبة الريادة في استيراد القمح الروسي خلال شهر يناير حيث تم شحن 191.5 ألف طن إلى مصر مقابل 103 آلاف طن قبل عام.

وقالت السفارة الروسية في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الأمريكيين والأوروبيين فشلوا في تعطيل إمداد مصر بالقمح الروسي، فقد نمت هذه الإمدادات ويمكن أن تصل إلى 8 ملايين طن في العام الزراعي 2022-2023، ولن يحقق الغرب أهدافه.