من هي الممثلة الأمريكية ستورمي دانيلز؟.. احتفلت بتورط ترامب في قضايا مالية

غردت الممثلة الأمريكية ستورمي دانيلز، فرحا بالإعلان على توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من قبل هيئة محلفين كبرى في مانهاتن، حيث إن اسمها ارتبط خلال الآونة الأخيرة بدونالد ترامب خلال لائحة الاتهام الموجهة ضده.

ستورمي دانيلز تحتفل بلائحة اتهام ترامب

وعلقت ستورمي دانيلز على هذا الإعلان موجهة الشكر إلى مؤيديها والتلميح إلى أنها كانت تحتفل بالأخبار بشرب الشمبانيا، بعد توجيه الاتهام إلى ترامب.

ستورمي دانيلز تتصدر عناوين الأخبار بعد اتهام ترامب

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الممثلة الأمريكية ستورمي دانيلز و التي تصدرت عناوين الأخبار بعد تفجير العديد من الاتهامات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية.

- ستورمي دانيلز هي ممثلة أفلام وكاتبة سيناريو ومخرجة أمريكية.

- اسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد وهي من مواليد 17 مارس 1979 في باتون روج.

- بدأت ستورمي مسيرتها كراقصة وهي بسن 17 عاماً في مدينة باتون روج بولاية لويزيانا.

- اختارت ستورمي دانيلز اسمها الفني لحبها بفرقة موتلي كرو والذي قام أحد عازفي جيتار البيس بتسمية ابنته باسم ستورم.

ترامب متهم بشأن مدفوعات مالية لشراء صمت ستورمي دانيلز

- قدمت ستورمي دانيلز نفسها سنة 2009 لخوض انتخابات 2010 في ولاية لويزيانا الأمريكية، لكنها تراجعت عن ذلك فيما بعد.

- خلال عام 2017 شاركت ستورمي دانيلز في عدة أفلام منها فيلم الكوميديا والرومانسية The 40-Year-Old Virgin.

وصوتت هيئة المحلفين الكبرى بمانهاتن أمس الخميس، على إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن مدفوعات مالية لشراء صمت ستورمي دانيلز قبيل انتخابات 2016، التي فاز بها على منافسته من الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.