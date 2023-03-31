قبل ترامب.. حكاية رئيس أمريكي وحيد ألقي القبض عليه «فيديو»

التاريخ يعيد نفسه في الولايات المتحدة الأمريكية، من بوابة محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي حال اعتقاله خلال محاكمته بتهمة شراء صمت الممثلة الأمريكية ستورمي دانيلز بملغ 130 ألف دولار قبل 6 سنوات.

ترامب يعيد التاريخ الأمريكي قرن ونصف إلى الوراء

لكن محاكمة ترامب أعادت ذاكرة المؤرخين في الولايات المتحدة الأمريكية قرابة قرن ونصف من الزمان إلى الخلف، للاطلاع في الأرشيف الأمريكي عن الرئيس الوحيد الذي تم اعتقاله بين رؤساء الولايات المتحدة.

جرانت يعد أول رئيس أمريكي يعتقل قبل ترامب

والرئيس الأمريكي الوحيد الذي اعتقل قبل دونالد ترامب هو يوليسيس جرانت المطبوعة صورته منذ عام 1913 على ورقة الخمسين دولارا، والراحل في عام 1885 ضحية بعمر 63 عاما لسرطان بالحنجرة ذلك المرض الذي عانى منه كثيرا.

واعتقل جرانت، من قبل ضابط شرطة من أصول إفريقية، حيث روت قصته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية بتقرير نشر بتاريخ 16 ديسمبر من العام 2018 بعنوان «الشرطي الوحيد الذي اعتقل رئيسا».

قصة جرانت نشرت مجددا خلال تولي ترامب لرئاسة أمريكا

وتوجد مفارقة في تلك القصة تتمثل في إعادة نشرها أثناء تولى دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إن ويليام ويست روى تفاصيل ما حدث في مقابلة نشرتها صحيفة «ذا واشنطن ستار» في 27 سبتمبر 1908 مرفق بها صورته وصورة للرئيس الأمريكي الراحل يوليسيس جرانت ممتطيا حصانه.

وجاء في تقرير الصحيفة الأمريكية أن قيادة الشرطة في العاصمة الأمريكية واشنطن، تلقت خلال عام 1872 شكاوى عن عربات تقودها جياد ويسرع سائقوها بطريقة جنونية وعشوائية كيفما كان، إلى درجة أن إحداها دهست امرأة وطفلها، وأصابتهما بتشوهات.

الرئيس الأمريكي جرانت اعتقل بواسطة شرطي من أصول إفريقية

وأضافت الصحيفة الأمريكية: «الرئيس الأمريكي جرانت كان أشهر المولعين بقيادة العربات بسرعة، حيث تم تكليف الضابط ويست، بالتحقق مما يروى، وفي إحدى المرات التي كان يتحدث فيها إلى شهود عيان، مر الرئيس الأمريكي بعربته التي تجرها خيول، مسرعا كالعادة، فعرفه وست وأوقفه، فقال له سيادة الرئيس، فأجابه جرانت، وطرح عليه سؤالا: «ما الذي تريده مني أيها الضابط؟».

وأجابه الشرطي الأمريكي: «أريد إبلاغكم سيدي الرئيس، بأنك تنتهك القانون بالإسراع في هذا الشارع، لأن قيادتك السريعة تصبح قدوة لكثير من المسؤولين، ليرد عليه الرئيس جرانت قائلا: (أنا آسف) ثم مضى، إلا أنه ظهر في اليوم التالي وهو يقود العربة بسرعة مجددا».

الشرطي ويست: اعذرني سيدي الرئيس أنا مضطر لاعتقالك

وأوقفه الشرطي ويست مجددت ووجه له جمل تاريخية: «اعذرني سيدي الرئيس، علي القيام بذلك، أنت رئيس الأمة وأنا مجرد شرطي، لكن الواجب واجب، أنا مضطر لاعتقالك».

واشنطن بوست: الرئيس جرانت دفع غرامة 20 دولارا أمريكيا

وجاء في تقرير آخر لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية: «نقل الرئيس الراحل جرانت إلى مركز للشرطة، بالإضافة إلى فرض 20 دولارا كغرامة ثم تم عقد جلسة ضد من تم اعتبارهم مدمنين على السرعة، وبينهم الرئيس الثامن عشر للولايات المتحدة، إلا أن جرانت لم يحضرها».