الشهيد الشحات شتا.. احتضن إرهابي مفخخ ليحمي أرواح زملائه بـ الكتيبة 101

خلًّد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة التاسعة، بطولة الشهيد البطل الجندي الشحات فتحي بركات شتا، أحد أبطال الشرطة العسكرية، الذين ضحوا بأنفسهم فداءً لأرواح زملائه من ضباط الصف والجنود في «القطاع 101».

الشهيد الشحات شتا احتضن إرهابي مفخخ لحماية زملائه

تعود الواقعة إلى وقوف الشهيد البطل الجندي الشحات فتحي بركات شتا، ضمن الرجال المكلفين بتأمين القطاع 101، وقت استهداف العناصر الإرهابية للقطاع، ليحرص مع زملائه من الضباط وضباط الصف والجنود على التصدي للعناصر المهاجمة للقطاع.

واقتحم المهاجمون للقطاع 101، بوابة التأمين بواسطة فنطاس مياه مفخخ، بداخله كمية ضخمة من مادة تي إن تي المفجرة، وكان بداخل السيارة عنصر إرهابي يرتدي حزام ناسف.

وقفز العنصر الإرهابي الذي يرتدي حزام ناسف من الفنطاس، متوجهًا إلى مقر «ميس الجنود»، والمتجمع بداخله العشرات من ضباط الصف والجنود، الذين كانوا يشاهدون مباراة الأهلي والزمالك في هذا التوقيت.

وحرص الشهيد البطل الجندي الشحات فتحي بركات شتا، على اعتراض العنصر الإرهابي قبل الدخول لميس الجنود، وحاول منعه من تفجير الحزام الناسف، وبعدما علم العنصر الإرهابي بأن الشهيد البطل احكم سيطرته عليه، فجر نفسه فيه، مانعًا إياه من تحقيق هدفه باستهداف كل ضباط صف وجنود القطاع 101 في شمال سيناء.

ووقعت هذا الواقعة في الحقيقة في يناير 2015، وكان بطلها الشهيد الجندي البطل الشحات فتحي بركات شتا، ابن قرية رأس الخليج التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية.

الرئيس السيسي يكرم أسرة الشهيد البطل

وكان الشهيد البطل يبلع من العمر 22 عامًا، وعقب استشهاده حرصت القوات المسلحة على تقديم كل الرعاية لأسرته، وكرَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والده وأسرته في إحدى الندوات التثقيفية للقوات المسلحة، كما تم إطلاق اسم الشهيد على المدرسة التجارية في مسقط رأسه.