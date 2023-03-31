إصابة 4 أشخاص في حادث مروري بالطريق الدولي بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ملاكي بالطريق الدولي بنطاق مركز رشيد بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

وقوع حادث تصادم في البحيرة

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة رشيد يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل بالطريق الدولي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «عبدالباسط محمد تركى، 30 سنة، رضا عبدالله فتوح، 25 سنة، جمري أنور عبدالجواد، 40 سنة، عبدالله فتوح غازي، 62 سنة، جميعهم مقيمن مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ».

ونقل المصابون إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.