طرق الاستعلام عن المعاش برقم البطاقة.. التأمينات توضح

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على الموقع الرسمي لها كيفية الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي، مشيرة إلى أنها تتيح العديد من الخدمات الإلكترونية لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات، وكذا أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم.

وتوفر الهيئة خدمات عدة إلكترونية للمواطنين منها «الاستعلام عن المعاش، والاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف، والاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، والاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد».

خطوات الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي 2023

وحدّدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خطوات الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي 2023، تتم من خلال الخطوات التالية:

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

- اختار الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- الضغط على بدء الخدمة.

- تسجيل الدخول من خلال الرقم القومي وكلمة المرور، وإذا لم تكن مستخدمًا، يُمكنك الاشتراك؛ لتتمكن من استخدام جميع الخدمات الإلكترونية، عن طريق ملء البيانات التالية:

ـ كتابة الاسم الأول، اسم الأب، اسم الجد.

- اكتب اسم العائلة.

- كتابة الاسم الأول للأم باللغة العربية.

- كتابة الرقم القومي، الرقم التأميني.

- ضع العنوان، البلد، رقم الموبايل.

- إدخال كلمة المرور.

- الضغط على أنا لست روبوت.

صرف المعاشات

ويصرف أصحاب المعاشات من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد، ومنافذ شركة فوري، وكذا المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، بدءًا من أول أبريل 2023، بزيادة 15%، بحدٍ أدنى 170 جنيهًا، ويكون الحد الأقصى 1635 جنيهًا.