ضبط عاطل كميات كبيرة من المخدرات لتوزيعها في العيد بالإسماعيلية

نجحت مباحث مركز شرطة فايد في الإسماعيلية برئاسة الرائد محمود عبد اللطيف في إلقاء القبض علي مسجل خطر بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، بعد تجهيز الكمية لبيعها قبل أيام من عيد الفطر المبارك.

وتلقي اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمد عبد الرحيم مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط عاطل مقيم بقرية كسفريت وبحوزته سلاح أبيض وكمية من المخدرات المتنوعة.

تحريات المباحث: عنصر خطر له نشاط إجرامي

ونجحت حملة مكبرة بمشاركة النقباء أحمد حمدي و أحمد إسماعيل معاونو مباحث مركز فايد من ضبط المتهم وبحوزته سلاح أبيض، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وكمية كبيرة من المخدرات المتنوعة وهاتف محمول ومبلغ مالي.

واكدت تحريات المباحث الجنائية في الإسماعيلية أن المتهم سبق اتهامه في عدد من القضايا بينها قصايا مخدرات وسرقة، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض للدفاع عن تجارته المشروعة.

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض لحماية تجارته والمبلغ المالي حصيلة تجارته فيما حررت الشرطة محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.