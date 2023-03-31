إصابة 4 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالشرقية

أصيب 4 أشخاص في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية الملكيين البحرية التابعة لمركز الحسينية.

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطاراً بانفجار أسطوانة غاز داخل منزل

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة الحسينية بلاغا بنشوب حريق داخل منزل بقرية الملكيين البحرية التابعة لدائرة المركز.

إصابة 4 أشخاص بحروق إثر الحادث

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة والحماية المدنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتبين نشوب الحريق إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز وأسفر الحريق عن إصابة 4 أشخاص بحروق من الدرجة الثانية والثالثة.

نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.