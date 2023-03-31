تفاصيل مصرع ربة منزل في حريق شب داخل شقتها بمنطقة إمبابة

لقيت ربة منزل مصرعها بعد اشتعال النيران في شقتها بمنطقة إمبابة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نشوب حريق في شقة بإمبابة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق في شقة داخل عقار بشارع سليمان شيتا بدائرة القسم، وسيدة لقت مصرعها.

احتراق الشقة بالكامل

وعلى الفور انتقل العقيد محمد ربيع مفتش مباحث إمبابة والمقدم مؤمن فرج رئيس المباحث إلى مكان الواقعة وبالانتقال والفحص تبين أن الشقة ملك سائق 40 سنة احترقت بالكامل، فضلا عن وفاة ربة المنزل.

وتم الإطفاء والتبريد بمعرفة الحماية المدنية، وبسؤال زوجها صاحب الشقة أفاد أن الحريق سببه ماس كهربائي وأنه كان خارج الشقة ولم يتهم أحد بشيء، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.