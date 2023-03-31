حريق يلتهم محتويات محل سلع تموينية ومواد سريعة الاشتعال بالدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق هائل نشب في محل مواد غذائية بقرية بطرة التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية، دون خسائر بشرية، فيما تمكنت 5 سيارات إطفاء من السيطرة على الحريق، بعد أن تسبب في خسائر مادية كبيرة، إذ التهمت النيران محتويات المحل بالكامل، عبارة عن مواد تموينية ومواد سريعة الاشتعال.

بلاغ بنشوب حريق هائل في محل

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في محل بيع مواد غذائية في شارع السوق بقرية بطرة التابعة لدائرة المركز وصعوبة السيطرة على الحريق.

5 سيارات إطفاء تسيطر على الحريق

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وبالفحص تبين أن المحل ملك شخص يدعى «محمد. ب»، وامتد الحريق لشقتين بالطابقين الثاني والثالث بالعقار، والتهمت النيران محتويات المحل بالكامل، عبارة عن مواد تموينية ومواد سريعة الاشتعال.

وأكد أحد شهود العيان تفاصيل الحريق: بعد الإفطار نشب الحريق في محل مواد غذائية بشكلٍ مفاجئ في المنزل المتفرع من شارع الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق، وامتدت النيران للمنزل، مشيرا إلى أن الخسائر المادية تخطت 100 ألف جنيه، والحمد لله تم السيطرة على الحريق لتحرك قوات الإطفاء بشكل سريع.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار البحث عن سبب الحريق.