مسلسل سوق الكانتو الحلقة 9.. أمير كرارة يبحث عن «جابر» و«راوية» تؤجل سفرها

شهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 9، أحداثا متلاحقة ومثيرة بين الأبطال، إذ قررت «راوية» التي تقوم بدورها الفنانة مي عز الدين، تأجيل سفرها إلى باريس وأيضا التخطط للاحتفال بسداد ديونها، بعدما باعت المحل، وتذهب للبحث عن أمير كرارة، ظنا منها أنه في ما يزال في السجن، لكنها تعرف أنه خرج.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 9

تعرض أمير كرارة «طه القماش» في الحلقة التاسعة من مسلسل سوق الكانتو، للطرد من شقته الخاصة التي يستأجرها، إذ يخبره صاحب العقار، بأن الشرطة داهمت المكان، وأنه لا يجب أن يبقى في الشقة، وعندما يذهب إلى محل ورق اليانصيب، الذي يمتلكه يجد محتوياته مبعثرة.

وفي مشهد آخر يظهر «عبد الغني»، يلعب القمار مع أصدقائه في الصالة التي تغني فيها «فلة» ويعجب بها، وفي مشهد تالي يظهر المعلم جابر مع المعلم شحاتة يتفقان على أن يكتبا المحل المشترك بينهما باسم ابن الأول عزيز وابن الثاني عبد الغني، فيما يحاول طه القماش العثور على جابر لتسليمه للشرطة، عن طريق الوصول إلى رجاله الذين يساعدونه.

مواعيد عرض سوق الكانتو بطولة أمیر كرارة

جات مواعيد عرض سوق الكانتو بطولة أمیر كرارة على قناة DMC في رمضان 2023، حيث يعرض في التاسعة مساء على شاشة قناة DMC، كما أنه من المقرر عرض حلقاته أيضا، عبر منصة WATCH IT.

ويعرض مسلسل سوق الكانتو حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

مسلسل سوق الكانتو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.