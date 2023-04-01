عبده أبو عايشة: دعوة رموز وطنية وسياسية للانضمام إلى الحوار الوطني يثري مناقشاته

أعرب النائب عبده ابو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، عن ترحيبه بانضمام رموز وقيادات فكرية وسياسية وحقوقية وفنية، إلى لجان الحوار الوطنى، ودعوتهم للمشاركة في فعالياته والتي من المقرر البدء فيها مايو المقبل.

الحوار الوطني يسير بخطى محسوبة وثابتة

وقال عبده ابو عايشة، في تصريحات صحفية له اليوم، إن انضمام هؤلاء الرموز سيضيفون مزيدا من الإثراء للحوار الوطني، ويثرون المناقشات حول مختلف هموم وقضايا الرأي العام ومحاوره المطروحة أمام الحوار الوطني.

ولفت عضو «الشيوخ» إلى أن الحوار الوطني يسير بخطى محسوبة وثابتة، وأن القرارات الأخيرة من مجلس الأمناء، بضم شخصيات فكرية وسياسية وثقافية للحوار الوطني، قرار حكيم ومطلوب تماما أمام جدية القضايا المطروحة أمام الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الحوار الوطني، يضخ روحا جديدة في الحياة السياسية المصرية وتحت عين ونظر الدولة المصرية، وترفع توصياتها إلى الرئيس السيسي.

نتائج الحوار الوطني

وأكمل عبده أبو عايشة، أن الكثيرين يترقبون نتائج الحوار الوطني ويعلقون عليه آمالًا كبيرة في مختلف القضايا، كما أن اقتراب موعد بدء جلسات الحوار الوطني يبرهن على وعي القيادة السياسية وحرصها على إنجاح الحوار الوطني، وتحقيق كامل أهدافه، والحرص على صياغة رؤية وطنية مشتركة بموافقة الجميع أمام كل القضايا وأخطرها.